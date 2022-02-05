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Сегодня, 16:07

Валиева выступит в командном олимпийском турнире с короткой программой

Роман Шишов
Корреспондент

Чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева в составе команды ОКР выступит в командном олимпийском турнире по фигурному катанию с короткой программой, информирует сайт ФФККР.

Расписание второго соревновательного дня командного турнира фигуристов на Играх в Пекине включает короткие программы у женщин и произвольные у мужчин.

Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.

После первого дня соревнований команда ОКР занимает второе место, уступая сборной США. Замыкает тройку команда Китая.

Камила Валиева
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