Валиева закроет короткую программу женщин на командном турнире

В воскресенье, 6 февраля, в Пекине продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022. В рамках второго соревновательного дня женщины выступят с короткими программами. Начало — 4.30 по московскому времени, прямая трансляция — на телеканале «Россия 1».

За Россию выступит чемпионка России и Европы Камила Валиева. Она выйдет на лед десятой — последней во второй разминке. Примерное время выхода на лед российской фигуристки — 5:36.

После первого дня командного турнира Россия идет на втором по итогам трех видов программы. В активе российской Команды — 26 очков. Лидирует команда США — 28 очков.