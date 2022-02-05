Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:46

Николаев считает, что Трусова способна побороться за золото на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Тренер Валентин Николаев поделился мнением о шансах фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

«Место для неожиданных результатов на Играх всегда есть, а в фигурном катании тем более. Возьмем самый предсказуемый, казалось бы, вид — женское одиночное катание. Никому ведь неизвестно, в какой момент выстрелит ружье, которое в первом акте пьесы висит на стенке. Это ружье — Александра Трусова. Если у нее все сложится, она способна поломать карты кому угодно.

Не берусь сейчас определять расстановку на пьедестале или заочно сравнивать российских девочек с японскими, просто в силу того, что японок в этом сезоне я почти не видел. Но внутри российской команды расклад сил может оказаться совсем не таким, как это предполагается сейчас. Подвергаю ли я сомнениям доминирование Камилы Валиевой в этом сезоне? А почему нет? Трусова столько раз ошибалась в последних двух сезонах, что рано или поздно у нее должно все сложиться. Возможно, это произойдет как раз в Пекине. Что касается Щербаковой, я еще на чемпионате Европы увидел, что она начинает постепенно набирать кондиции», — приводит RT слова Николаева.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Соревнования в женском одиночном катании пройдут с 15 по 17 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/957280-nikolaev-intervyu-trusova-plyuschenko-bobrin
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
5
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
Модный провал на Олимпиаде: итальянцы пришли в балахонах, французам испортили фигуры, а у россиян первое золото – за костюмы
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Новый обнаженный знаменосец Натан Крамптон — главная звезда церемонии открытия. Теперь все будут выходить на парад топлес?
Олимпиада 2022: женский скиатлон в лыжах и другие соревнования субботы. Онлайн-трансляция
Четверо россиян квалифицировались в индивидуальном первенстве прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022
Хватит ли Резцовой запредельного настроя, чтобы обойти Олсбу, Эберг и Вирер?
Женская сборная Канады забросила 23 шайбы за два матча. Следующая игра — с Россией
Канделаки прокомментировала конфликт Губерниева с украинским журналистом на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева второй раз без ошибок исполнила короткую программу на тренировке Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости