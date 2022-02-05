Николаев считает, что Трусова способна побороться за золото на Олимпиаде в Пекине

Тренер Валентин Николаев поделился мнением о шансах фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

«Место для неожиданных результатов на Играх всегда есть, а в фигурном катании тем более. Возьмем самый предсказуемый, казалось бы, вид — женское одиночное катание. Никому ведь неизвестно, в какой момент выстрелит ружье, которое в первом акте пьесы висит на стенке. Это ружье — Александра Трусова. Если у нее все сложится, она способна поломать карты кому угодно.



Не берусь сейчас определять расстановку на пьедестале или заочно сравнивать российских девочек с японскими, просто в силу того, что японок в этом сезоне я почти не видел. Но внутри российской команды расклад сил может оказаться совсем не таким, как это предполагается сейчас. Подвергаю ли я сомнениям доминирование Камилы Валиевой в этом сезоне? А почему нет? Трусова столько раз ошибалась в последних двух сезонах, что рано или поздно у нее должно все сложиться. Возможно, это произойдет как раз в Пекине. Что касается Щербаковой, я еще на чемпионате Европы увидел, что она начинает постепенно набирать кондиции», — приводит RT слова Николаева.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Соревнования в женском одиночном катании пройдут с 15 по 17 февраля.