Воронов назвал заслуженной победу американца Чена на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Сергей Воронов высказался об итогах личного турнира одиночников на Олимпиаде в Пекине.

«Натан — это просто космос! Отдельно хочется поздравить его тренера, Рафаэля Владимировича Арутюняна. Они с Натаном реально заслужили это золото за эти четыре года. От прошлой Олимпиады, где Чен ошибся в короткой программе, и сейчас... Это просто вау! Выиграл легко, играючи. Все только выглядит легко, но на самом деле это титанический труд. Очень за них рад!» — приводит слова Воронова «Чемпионат».

Чен впервые в карьере выиграл золото Олимпийских игр. По сумме выступлений он набрал 332,60 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (310,05). Третья позиция у Шомы Уно (293,00).