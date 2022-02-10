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Сегодня, 09:29

Воронов назвал заслуженной победу американца Чена на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский фигурист Сергей Воронов высказался об итогах личного турнира одиночников на Олимпиаде в Пекине.

«Натан — это просто космос! Отдельно хочется поздравить его тренера, Рафаэля Владимировича Арутюняна. Они с Натаном реально заслужили это золото за эти четыре года. От прошлой Олимпиады, где Чен ошибся в короткой программе, и сейчас... Это просто вау! Выиграл легко, играючи. Все только выглядит легко, но на самом деле это титанический труд. Очень за них рад!» — приводит слова Воронова «Чемпионат».

Чен впервые в карьере выиграл золото Олимпийских игр. По сумме выступлений он набрал 332,60 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (310,05). Третья позиция у Шомы Уно (293,00).

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4604895-voronov-chen-eto-prosto-kosmos-nejtan-zasluzhil-eto-zoloto.html
Фигурное катание
Олимпиада
Нэтан Чен
Сергей Воронов
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