CAS не посчитал убедительным объяснение ВАДА о задержке проверки допинг-пробы Валиевой

В четверг вечером Спортивный арбитражный (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой.

В ней, в том числе, говорится, что суд не убедили объяснение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу задержки в проверке пробы Валиевой.

В ВАДА утверждали, что срок в 20 дней для обработки тестов является рекомендуемым, а не обязательным, и 40 дней, которые потребовались для работы с пробой, укладываются в пределы нормы. Однако в CAS указали на несоответствие таких гибких рекомендаций к лабораториям со строгостью правил о временном отстранении спортсменов.

Напомним, что CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил фигуристку до участия в личных соревнованиях на Играх в Китае.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения по итогам соревнований перенесена из-за того, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года обнаружены следы запрещенного препарата.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило на 15-летнюю Валиеву временное отстранение, которое спортсменка успешно оспорила.

На прошлой неделе Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. Фигуристка лидировала после короткой программы в личном турнире одиночниц, но в произвольной заняла пятое место, и по сумме двух прокатов стала четвертой.