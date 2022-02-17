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Допинг

17 февраля, 23:41

Камила Валиева будет просить вскрыть пробу B

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото AFP

Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой и снятия ее отстранения РУСАДА, благодаря которому она приняла участие в женском одиночном турнире и заняла четвертое место.

Как стало известно из документа, Валиева потребует вскрытия пробы B

Один из пунктов аргументации со стороны спортсменки гласит: «Существует вероятность, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая стыкуется с крайне низким уровнем концентрации вещества в пробе. Поэтому спортсменка будет запрашивать вскрытие и анализ пробы B».

Напомним, 14 февраля CAS разрешил Валиевой принимать участие в соревнованиях женщин на Олимпиаде.

Олимпиада
Камила Валиева
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