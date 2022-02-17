CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой.

В понедельник, 14 февраля CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил 15-летнюю фигуристку до участия в личных соревнованиях на Играх в Китае.

Напомним, что 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения по итогам соревнований перенесена из-за того, что в допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года обнаружены следы запрещенного препарата.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило на 15-летнюю Валиеву временное отстранение, которое спортсменка успешно оспорила.

На прошлой неделе Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. Фигуристка лидировала после короткой программы в личном турнире одиночниц, но в произвольной заняла пятое место, и по сумме двух прокатов стала четвертой.