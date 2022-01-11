Бестемьянова: «Судьи Олимпиады даже не станут смотреть на ориентацию Ледука»

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова поделилась мнением об американце Тимоти Ледуке, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Уверена, выступление американского дуэта оценят объективно и не будут завышать оценки за некую смелость партнера. Поверьте, арбитры даже не станут смотреть на его ориентацию», — приводит слова Бестемьяновой RT.

Ледук и его партнерша Эшли Кейн были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, который они выиграли. Небинарные личности не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.