Бутырская прокомментировала участие небинарного фигуриста Ледука в Олимпиаде-2022

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением об американце Тимоти Ледуке, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Даже не знаю, что вам ответить и как реагировать. Как бывшей фигуристке и уже не молодому человеку мне странно отвечать на такие вопросы. Время течет. Все меняется, и появляются подобные «новшества». Сексуальная ориентация американца — его личное дело. Давайте не будем в этом ковыряться. Пусть даже он не относит себя ни к одному из полов, все равно остается мужчиной и достойно выступает именно в этой роли», — приводит слова Бутырской RT.

Ледук и его партнерша Эшли Кейн были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, который они выиграли. Небинарные личности не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.