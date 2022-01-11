Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением об американце Тимоти Ледуке, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Для меня это абсолютно нормальная история. Я спокойно и толерантно отношусь ко всем. Сейчас он вместе с Кейн выиграл чемпионат США во второй раз. Также они дважды попали в первую десятку на первенстве планеты. Это хорошая пара, но и назвать ее топовой не могу. Бороться за медали в личном турнире им будет крайне непросто, если, конечно, не вмешается в распределение наград пандемия коронавируса с неожиданными положительными тестами. А вот в командном они вполне могут помочь сборной США подняться на пьедестал», — приводит слова Транькова RT.

Ледук и его партнерша Эшли Кейн были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, который они выиграли. Небинарные личности не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.