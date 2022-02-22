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Сегодня, 07:30

«Ты невероятная! Двигайся только вперед». Сестры Аверины обратились к Валиевой

Сестры Аверины назвали Валиеву невероятной
Роман Шишов
Корреспондент

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины черз Instagram обратились к российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Ты невероятная! Двигайся только вперед», — написали Аверины в комментариях к посту Валиевой, в котором она поблагодарила всех за поддержку на Олимпиаде.

Ранее к Валиевой обратился актер Алек Болдуин.

Напомним, Валиева в составе сборной России стала первой в командном турнире Олимпиады и заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.

Арина Аверина
Дина Аверина
Камила Валиева
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