Иваницкий — о гибели отца: «Вскрытие показало: утонул»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности гибели отца — легендарного борца Александра Иваницкого, который скончался в 2020 году.

— Тема, которую не обойти. Гибель Александра Владимировича. В какой момент поняли, что произошла трагедия?

— Приезжаю на дачу, батя там. Рузский район, деревня Ельники, дома у нас рядышком. Он уже сходил за грибами, звонит мне: зайди. Сам пытается встать — и сводит переднюю мышцу бедра. С ней редко что-то случается. Обычно схватывает икроножку. А тут почему? Леса у нас теперь засранные. Сплошные буреломы!

— Карабкался через поваленные сосны?

— Да. Когда впахивался, по шесть часов мог ходить. Если залезаешь в бурелом, да у тебя в грибной сезон две корзины болтаются... Бешеная нагрузка!

Отец говорит: чувствую, вот-вот пойдут грибы. Уезжает в Москву. А я через день много насобирал, тоже фанат этого дела. Позвонил ему: «Все, началось!» Батю залихорадило. В шесть утра маму поднял — так торопились, что хлопнул дверью, ручку оторвал: «Таня, брось, потом сделаю! Бегом!»

— Это на дачу собирался?

— Да. Приехал, вздремнул с дороги — и в полдень рванул в лес. Там речка Вейна, есть узкое место. Мы с батей как делали? Берешь с собой тазик, в него шмотки и телефон. Плывешь, толкаешь перед собой. Переплыл — оделся.

— Брода нет?

— Можно перейти, но далеко. А на той стороне грибов тьма, мало кто туда добирается.

— Река не широкая?

— Метров пять. Но глубоко. Ты идешь, идешь. Как вода до груди — плывешь. Для отца с его размахом вообще четыре гребка. Вот здесь что-то произошло.

— Вы догадываетесь что?

— Судорога, из-за которой хлебнул воды. Попала в дыхательное горло. Встать, опереться, откашляться не мог. До берега не хватило чуть-чуть. Потому что это точно не сердце. Вскрытие показало: утонул.

— А сердце здоровое?

— По словам патологоанатома, был старый инфаркт. Это после увольнения с ВГТРК след остался...