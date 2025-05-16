Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба

16 мая 2025, 09:00

Иваницкий — о гибели отца: «Вскрытие показало: утонул»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Иваницкий и Владимир Иваницкий.
Фото Фото из архива семьи

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности гибели отца — легендарного борца Александра Иваницкого, который скончался в 2020 году.

— Тема, которую не обойти. Гибель Александра Владимировича. В какой момент поняли, что произошла трагедия?

— Приезжаю на дачу, батя там. Рузский район, деревня Ельники, дома у нас рядышком. Он уже сходил за грибами, звонит мне: зайди. Сам пытается встать — и сводит переднюю мышцу бедра. С ней редко что-то случается. Обычно схватывает икроножку. А тут почему? Леса у нас теперь засранные. Сплошные буреломы!

— Карабкался через поваленные сосны?

— Да. Когда впахивался, по шесть часов мог ходить. Если залезаешь в бурелом, да у тебя в грибной сезон две корзины болтаются... Бешеная нагрузка!

Отец говорит: чувствую, вот-вот пойдут грибы. Уезжает в Москву. А я через день много насобирал, тоже фанат этого дела. Позвонил ему: «Все, началось!» Батю залихорадило. В шесть утра маму поднял — так торопились, что хлопнул дверью, ручку оторвал: «Таня, брось, потом сделаю! Бегом!»

— Это на дачу собирался?

— Да. Приехал, вздремнул с дороги — и в полдень рванул в лес. Там речка Вейна, есть узкое место. Мы с батей как делали? Берешь с собой тазик, в него шмотки и телефон. Плывешь, толкаешь перед собой. Переплыл — оделся.

— Брода нет?

— Можно перейти, но далеко. А на той стороне грибов тьма, мало кто туда добирается.

— Река не широкая?

— Метров пять. Но глубоко. Ты идешь, идешь. Как вода до груди — плывешь. Для отца с его размахом вообще четыре гребка. Вот здесь что-то произошло.

— Вы догадываетесь что?

— Судорога, из-за которой хлебнул воды. Попала в дыхательное горло. Встать, опереться, откашляться не мог. До берега не хватило чуть-чуть. Потому что это точно не сердце. Вскрытие показало: утонул.

— А сердце здоровое?

— По словам патологоанатома, был старый инфаркт. Это после увольнения с ВГТРК след остался...

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Иваницкий
Читайте также
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Захарова отметила небывалое вмешательство Запада во время выборов в Армении
Три человека пострадали при ракетной атаке ВСУ на Чебоксары
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Роспотребнадзор назвал обязательные прививки для россиян
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Иваницкий: «Сегодня в борьбе можно купить все: от жеребьевок до золотых медалей. Рамонову, олимпийскому чемпиону Рио, предлагали миллионы долларов, чтобы схватку отдал»

Иваницкий — о гибели отца: «Ребята из МЧС без конца лазили по реке в водолазных костюмах. Тело поднялось на третий день»
Новости
RSS RSS
Все новости