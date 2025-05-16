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Борьба

16 мая 2025, 08:40

Иваницкий: «Сегодня в борьбе можно купить все: от жеребьевок до золотых медалей. Рамонову, олимпийскому чемпиону Рио, предлагали миллионы долларов, чтобы схватку отдал»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Владимир Иваницкий.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о закулисной стороне спортивной борьбы.

— К сожалению, в моем любимом виде спорта стало много грязи. В мире борьбы ни для кого не секрет, что сегодня можно купить все: от жеребьевок до золотых медалей. Сослану Рамонову, олимпийскому чемпиону Рио, предлагали миллионы долларов, чтобы схватку отдал!

— Что ответил?

— Послал. Артуру Таймазову давали в Пекине семь миллионов. Тоже отказался. А через десять лет МОК лишил его золотой медали из-за допинга, и при встрече Артур в шутку произнес: «Лучше бы я тогда деньги взял...»

Да о чем говорить, если даже наши руководители стали возить страховочный капитал. С единственной, по их словам, целью — чтобы не было судейского беспредела. Я как-то спросил одного уважаемого ветерана: «Когда началась эта порочная практика?» Тот уточнил: «У нас-то? В 90-е. А Иран и Турция всегда покупали».

Есть в этом смысле кристально чистая нация — японцы. Настоящие самураи! С ними невозможно договориться о сдаче. Кстати, как и с американцами. Правда, в Штатах другая система. Сам спортсмен и тренерский штаб — вне подозрений. Но спонсоры — могучие корпорации — при желании способны решить любой вопрос.

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»
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Сослан Рамонов
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