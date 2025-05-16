Иваницкий: «Сегодня в борьбе можно купить все: от жеребьевок до золотых медалей. Рамонову, олимпийскому чемпиону Рио, предлагали миллионы долларов, чтобы схватку отдал»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о закулисной стороне спортивной борьбы.

— К сожалению, в моем любимом виде спорта стало много грязи. В мире борьбы ни для кого не секрет, что сегодня можно купить все: от жеребьевок до золотых медалей. Сослану Рамонову, олимпийскому чемпиону Рио, предлагали миллионы долларов, чтобы схватку отдал!

— Что ответил?

— Послал. Артуру Таймазову давали в Пекине семь миллионов. Тоже отказался. А через десять лет МОК лишил его золотой медали из-за допинга, и при встрече Артур в шутку произнес: «Лучше бы я тогда деньги взял...»

Да о чем говорить, если даже наши руководители стали возить страховочный капитал. С единственной, по их словам, целью — чтобы не было судейского беспредела. Я как-то спросил одного уважаемого ветерана: «Когда началась эта порочная практика?» Тот уточнил: «У нас-то? В 90-е. А Иран и Турция всегда покупали».

Есть в этом смысле кристально чистая нация — японцы. Настоящие самураи! С ними невозможно договориться о сдаче. Кстати, как и с американцами. Правда, в Штатах другая система. Сам спортсмен и тренерский штаб — вне подозрений. Но спонсоры — могучие корпорации — при желании способны решить любой вопрос.