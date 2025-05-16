Иваницкий: «Рекорд Карелина не нужен был ни-ко-му. Ни в ОКР, ни в ФСБР — имею в виду руководителей»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о поражении на Играх-2000 в Сиднее легендарного борца Александра Карелина.

— Карелин-то в Сиднее по делу проиграл?

— Нет. Утопили. Печально, но факт — рекорд Карелина не нужен был ни-ко-му. Ни в ОКР, ни в ФСБР — имею в виду руководителей. Они прекрасно понимали: если Сан Саныч станет самым титулованным борцом планеты, его и без того непререкаемый авторитет взлетит до небес. А значит, все двери перед ним открыты и он одним щелчком сможет убрать любого со своего поста.

Точно так же рассуждал Мартинетти, вскоре сменивший Эрцегана в должности президента ФИЛА. Кто такой Мартинетти? Швейцарская шпана! Которому на моих глазах чемоданами носили деньги. А его брат возглавлял судейскую комиссию ФИЛА. И что происходит в Сиднее?

В крестовом захвате Гарднер опускает голову ниже линии плеч. При таком раскладе можно расцепить захват, попытаться провести прием, что и делает Карелин. Получает балл. Мартинетти нельзя вмешиваться, но он бежит к брату, требует изучить видеоповтор. На его основании судьи меняют решение.

— Из-за того, что Карелин первым разорвал захват?

— Формально — да! Хотя нарушал правила в том эпизоде как раз Гарднер. У Сан Саныча остается 30 секунд на результативное действие. Но бросить уже нечем — нет былой энергии. И балл вместе с золотой медалью уходит сопернику.