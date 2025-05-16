Иваницкий: «Маслаченко чуть не уволили — профукал большие деньги. Отец отстоял»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его отец Александр Иваницкий, руководивший всем спортом на нашем ТВ, помог Владимиру Маслаченко.

— За Анну Дмитриеву ваш отец сражался на серьезных высотах. Еще за кого?

— За Маслаченко, когда тот деньги профукал. Это 1986 год, отправлялись на чемпионат мира по футболу в Мексику. Ему выдали серьезную сумму в долларах — на всю телевизионную бригаду. Положил во внутренний карман пиджака.

В самолете, перед тем как пойти в туалет, Маслаченко пиджак снял. Оставил в кресле. Через пару минут вернулся, надел, хлопнул себя по карману — денег нет.

— С концами?

— Нашли. Стырил турок, сидевший рядом. Но полицейским на пересадке в Шенноне наплел, что это его доллары: «Мне любовница за секс заплатила».

— Неужели поверили?

— Они связались с советским посольством, затребовали от нашего банка номера купюр. Банк почему-то пошел в отказ, не стал ничего подтверждать, и деньги Маслаченко не вернули. Собирались увольнять. Отец отстоял.