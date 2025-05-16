Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба

16 мая 2025, 07:00

Иваницкий: «Маслаченко чуть не уволили — профукал большие деньги. Отец отстоял»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Владимир Маслаченко.
Фото Дмитрий Солнцев, «СЭ»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его отец Александр Иваницкий, руководивший всем спортом на нашем ТВ, помог Владимиру Маслаченко.

— За Анну Дмитриеву ваш отец сражался на серьезных высотах. Еще за кого?

— За Маслаченко, когда тот деньги профукал. Это 1986 год, отправлялись на чемпионат мира по футболу в Мексику. Ему выдали серьезную сумму в долларах — на всю телевизионную бригаду. Положил во внутренний карман пиджака.

В самолете, перед тем как пойти в туалет, Маслаченко пиджак снял. Оставил в кресле. Через пару минут вернулся, надел, хлопнул себя по карману — денег нет.

— С концами?

— Нашли. Стырил турок, сидевший рядом. Но полицейским на пересадке в Шенноне наплел, что это его доллары: «Мне любовница за секс заплатила».

— Неужели поверили?

— Они связались с советским посольством, затребовали от нашего банка номера купюр. Банк почему-то пошел в отказ, не стал ничего подтверждать, и деньги Маслаченко не вернули. Собирались увольнять. Отец отстоял.

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владимир Маслаченко
Александр Иваницкий
Читайте также
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Axios сообщил о запуске Ираном четырех баллистических ракет по базам США
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Силы ПВО уничтожили еще четыре летевших на Москву украинских БПЛА
В США сообщили о планах на расширение обмена разведданными с Израилем
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Иваницкий — об уходе с ТВ Ческидова: «Конверты оставлял себе»

Иваницкий: «Александр Гомельский набрал мне: «Я должен увидеться с твоим отцом, все ему рассказать. Хочу покаяться»
Новости
RSS RSS
Все новости