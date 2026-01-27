Мамиашвили — о допуске российских борцов с национальной символикой: «Здравый смысл начинает возвращаться»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» допуск российских спортсменов до 23 лет до соревнований под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW).

«Здесь важен не только частный случай, но и тенденция. Любое соответствие Олимпийской хартии или уставам различных спортивных федераций — то, к чему стоит стремиться. Если руководствоваться этими правилами, то все обсуждаемые ограничения изначально были, мягко говоря, спорными. Здравый смысл и ответственность все-таки, к счастью, рано или поздно начинают возвращаться. Это отличные новости», — сказал Мамиашвили «СЭ».

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Данная рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Антон Лемонджава