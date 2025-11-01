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Мамиашвили заявил, что Федерации борьбы России будет сложно выполнить поставленые задачи без букмекеров

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об обращении спортивных федераций к председателю правительства России Михаилу Мишустину на тему возможного изменения в налогообложении деятельности букмекеров.

Ранее об обращении сообщил журналист Грант Гетадарян.

«Могу только констатировать, что без поддержки, которая оказывается, будет совершенно сложная ситуация для реализации тех непростых задач, которые стоят. И это объективно», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее Минфин предложил с 1 января 2026 года установить налог для букмекеров в размере 5% от принятых ставок. Также для букмекеров отменяется льгота по налогу на прибыль в размере 25%.

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Михаил Мамиашвили
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