Мамиашвили обсудит сотрудничество с вернувшимися в Россию братьями Белоглазовыми
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о возвращении в Россию олимпийских чемпионов по вольной борьбе Сергея и Анатолия Белоглазовых.
«На новой неделе обязательно встречусь с тренерами сборной. Будет диалог и с братьями Белоглазовыми, которые вернулись из своих командировок. Этим опытнейшим профессионалам обязательно найдется место в системе российской борьбы. В каком качестве? Будем решать», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
Анатолий и Сергей Белоглазовы являются чемпионами Олимпиады-1980. В последние годы Сергей работал в США, Анатолий — со сборной Белоруссии.
Источник: ТАСС
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25 дек 2024 17:59
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