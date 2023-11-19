Хасанов, Лукашевич, Курбабагамаев и еще пятеро российских борцов выиграли ЧМ по грэпплингу
В Подмосковье прошел чемпионат мира по грэпплингу по версии World Grappling Federation (WGF). Среди мужчин россияне стали первыми во всех восьми весовых категориях.
В категории до 61 кг первое место занял Армат Каболов, до 66 кг — Хабиб Атлуев, до 71 кг — Ислам Бочкаев, до 77 кг — Иван Лисогоров, до 84 кг — Давуд Магомедов, до 92 кг — Мурат Хасанов (двукратный чемпион мира по BJJ), до 100 кг — Роман Лукашевич, до 130 кг — Билал Курбабагамаев.
Всего же в чемпионате и первенстве мира участвовали более 800 спортсменов в возрасте от 6 до 60 лет — из 35 регионов России, Индии, Казахстана, Алжира, Турции, Киргизстана, Узбекистана, Сербии и Норвегии.
Новости