Хасанов, Лукашевич, Курбабагамаев и еще пятеро российских борцов выиграли ЧМ по грэпплингу

В Подмосковье прошел чемпионат мира по грэпплингу по версии World Grappling Federation (WGF). Среди мужчин россияне стали первыми во всех восьми весовых категориях.

В категории до 61 кг первое место занял Армат Каболов, до 66 кг — Хабиб Атлуев, до 71 кг — Ислам Бочкаев, до 77 кг — Иван Лисогоров, до 84 кг — Давуд Магомедов, до 92 кг — Мурат Хасанов (двукратный чемпион мира по BJJ), до 100 кг — Роман Лукашевич, до 130 кг — Билал Курбабагамаев.