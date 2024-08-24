Сборная России выиграла Кубок Каспия по греко-римской борьбе
Юниорская сборная России по греко-римской борьбе выиграла матчевую встречу у команды Казахстана со счетом 9:2 и стала победителем Кубка Каспия. Турнир прошел в пятницу, 23 августа, в Астрахани.
Результаты схваток
Возрастная группа U-20
До 55 кг. Адьян Эрдниев (Россия) — Рауан Серикканов (Казахстан) — 1:5.
До 60 кг. Абдул Манафов (Россия) — Бауыржан Садыканов (Казахстан) — 9:0.
До 63 кг. Радиф Жоробаев (Россия) — Алибек Ортбаев (Казахстан) — 9:0.
До 72 кг. Зайпулла Курбанов (Россия) — Нурболат Муканов (Казахстан) — 6:0 (туше).
До 82 кг. Заур Шангереев (Россия) — Дархан Кабылбеков (Казахстан) — 7:0.
Возрастная группа U-23
До 60 кг. Павел Белкин (Россия) — Айбек Сабырбеков (Казахстан) — 1:10.
До 67 кг. Максим Скуратов (Россия) — Диас Аскербай (Казахстан) — 5:1.
До 77 кг. Равдан Джуджинов (Россия) — Елдос Камелов (Казахстан) — 8:1.
До 87 кг. Магомед Нуров (Россия) — Ермахан Кошкинбаев (Казахстан) — 11:2.
До 97 кг. Магомед Мухтаров (Россия) — Александр Пименов (Казахстан) — 11:0.
До 130 кг. Магомед Аличуев (Россия) — Салават Ахметкали (Казахстан) — 10:0.