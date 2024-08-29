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Михайн Лопес: «Карелин — легенда, нас нельзя сравнивать. Он вдохновил меня на все мои результаты»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михайн Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о сравнении его с Александром Карелиным.

— Много лет будут спорить, кто более великий борец — вы или Александр Карелин. На вашей стороне 5 золотых медалей Игр, на его — 9 выигранных чемпионатов мира, ни одной проигранной схватки за 12 лет. Скажите свое слово по этой теме.

— Карелин — это легенда. Карелин — это Карелин, Михайн — это Михайн. Сравнить двух людей такого уровня невозможно, это два человека, которые творили историю. Мы родились ради того, чтобы творить историю. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что я сегодня здесь, в Новосибирске, на земле великого чемпиона, который вдохновил меня на то, чтобы добиться всех моих результатов. Этими результатами я обязан ему, поэтому я приехал сюда, чтобы пожать ему руку.

Михайн Лопес. «Хабиб? Не знаю, кто это». Интервью с великим Михайном Лопесом: о Карелине, Кубе и Че Геваре

Михайн Лопес — 5-кратный олимпийский чемпион и 5-кратный чемпион мира. Александр Карелин — 3-кратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира.

Александр Карелин
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