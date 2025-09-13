Посольство Хорватии отозвало визу российского борца Сефершаева

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что посольство Хорватии без указания причин отозвало визу россиянина Эмина Сефершаева, выданную ранее для участия в чемпионате мира в Загребе.

Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября. Всего в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира вошли 10 спортсменов.

«Посольство Хорватии отозвало визу, данную ранее Эмину Сефершаеву, не указав причин. Садыку Лалаеву визу до сих пор не дали, шансы все меньше. Оба в этом году уже выступали в Хорватии, как и в прошлом, и довольно успешно. Ждем, что будет дальше, до вылета осталось два дня», — цитирует Когуашвили ТАСС.

27-летний Сефершаев является двукратным чемпионом Европы (2021, 2025), а также призером чемпионатов России.