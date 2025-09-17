Лишенный визы в Хорватии российский борец Сефершаев готовится вылететь в Россию

Российский борец Эмин Сефершаев, который должен был выступить на чемпионате мира в Хорватии, готовится вылететь на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Он прибыл в Хорватию легально, виза была получена 27 августа, затем пришла информация, что она отозвана с пунктом, который исключал юридическо-правовую защиту. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира», — сказал источник в сборной России.

27-летний борец греко-римского стиля пробыл семь часов в полицейском участке, куда его доставили из гостиницы. Впоследствии в сопровождении полицейских и консула его перевезли к ховартско-сербской границе. Спортсмена должны передать Сербии, откуда он должен вылететь в Россиию.

В участке также находились российские консул и адвокат, руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и член исполкома Европейской федерации спортивной борьбы Георгий Брюсов.

«Чтобы предотвратить депортацию, в ситуацию вмешался президент Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета Ненад Лалович, который лично прибыл в полицейский участок в сопровождении президента Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича», — добавил источник.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Загребе 13-21 сентября.