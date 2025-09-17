Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба греко-римская
Борьба вольная Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба греко-римская

17 сентября 2025, 11:04

Лишенный визы в Хорватии российский борец Сефершаев готовится вылететь в Россию

Павел Лопатко

Российский борец Эмин Сефершаев, который должен был выступить на чемпионате мира в Хорватии, готовится вылететь на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Он прибыл в Хорватию легально, виза была получена 27 августа, затем пришла информация, что она отозвана с пунктом, который исключал юридическо-правовую защиту. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира», — сказал источник в сборной России.

27-летний борец греко-римского стиля пробыл семь часов в полицейском участке, куда его доставили из гостиницы. Впоследствии в сопровождении полицейских и консула его перевезли к ховартско-сербской границе. Спортсмена должны передать Сербии, откуда он должен вылететь в Россиию.

В участке также находились российские консул и адвокат, руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и член исполкома Европейской федерации спортивной борьбы Георгий Брюсов.

«Чтобы предотвратить депортацию, в ситуацию вмешался президент Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета Ненад Лалович, который лично прибыл в полицейский участок в сопровождении президента Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича», — добавил источник.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Загребе 13-21 сентября.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Георгий Брюсов
Михаил Мамиашвили
Читайте также
Ковальчук подтвердил переход Яшкина в «Шанхай», в «Спартак» едет вратарь сборной Казахстана. Главные трансферные новости КХЛ на 14 июля
Пушкарева вернулась в Москву после победы в финале юниорского Уимблдона
Юрист предостерег россиян от переводов денег с карты на карту
В США заявили о высокой оценке Трампом подаренной Путиным шайбы
Ждем ремейк финала ЧМ-2022 — Месси против Мбаппе
Петиция об исключении Аргентины из ЧМ-2026 набрала более 2,5 миллиона подписей
Популярное видео
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
В Евросоюзе раскритиковали решение МОК о рекомендации допустить российских спортсменов до международных стартов
Тренер Родионенко о реакции World Gymnastics: «Нам много обещали до этого, но на деле не все выполняют»
Овечкин считает, что российские спортсмены готовы к возвращению на международные турниры
ФИБА оставила в силе отстранение сборных России по баскетболу до сентября
World Triathlon допустил российских спортсменов к смешанным эстафетам
Свищев заявил, что другие федерации должны последовать примеру ITTF в вопросе допуска россиян
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Посольство Хорватии отозвало визу российского борца Сефершаева

UWW направил протест на действия властей Хорватии в отношении Сефершаева

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости