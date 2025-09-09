Емелин вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧМ в Загребе

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Сергей Емелин вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Загребе.

Помимо 30-летнего Емелина, который выступит в весовой категории до 63 кг, в состав национальной команды вошли Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Артур Саргсян (до 97 кг), Сергей Семенов (до 130 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), а также Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг) и Адлет Тюлюбаев (до 82 кг).

Емелин также является чемпионом мира 2018 года и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).

Первенство мира по спортивной борьбе в столице Хорватии пройдет с 13 по 21 сентября. Борцы греко-римского стиля разыграют медали с 18 по 21 сентября.