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Когуашвили ушел с поста главного тренера сборной России по греко-римской борьбе

Сергей Ярошенко

Гоги Когуашвили покинул пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе, сообщает президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Решение приняли, есть несколько кандидатур, которые требуют того, чтобы детально обсудили. У нас трудовые договоры до Нового года, но принципиальное решение принято. Убежден, еще будут совместные успехи и переживания. Из организации он не уйдет. Трудовой договор закончится к Новому году. К этому времени исполнять обязанности будет другой главный тренер», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Когуашвили возглавлял команду с 2006 года. Под его руководством национальная команда завоевала 15 наград Олимпийских игр, 56 медалей чемпионатов мира, 90 медалей чемпионатов Европы.

В сентябре на чемпионате мира в Загребе россияне завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали. После турнира специалист сам выразил желание покинуть пост.

Источник: ТАСС
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Гоги Когуашвили
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