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Борец Емелин стал четырехкратным чемпионом России

Алина Савинова

Сергей Емелин выиграл золото на чемпионате России по греко-римской борьбе в Омске в весовой категории до 63 кг.

В финальном поединке 29-летний спортсмен победил Жамболата Локьяева. Бронзовые медали завоевали Рахман Тавмурзаев и Баатыр Ечешев.

Емелин стал четырехкратным чемпионом России. Он также является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

В других весовых категориях победителями чемпионата России стали Алибек Амиров (до 55 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Алан Остаев (до 87 кг) и Марат Кампаров (до 130 кг).

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