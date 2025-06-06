Борец Емелин стал четырехкратным чемпионом России

Сергей Емелин выиграл золото на чемпионате России по греко-римской борьбе в Омске в весовой категории до 63 кг.

В финальном поединке 29-летний спортсмен победил Жамболата Локьяева. Бронзовые медали завоевали Рахман Тавмурзаев и Баатыр Ечешев.

Емелин стал четырехкратным чемпионом России. Он также является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

В других весовых категориях победителями чемпионата России стали Алибек Амиров (до 55 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Алан Остаев (до 87 кг) и Марат Кампаров (до 130 кг).