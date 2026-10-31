Ибрагимов стал чемпионом мира по вольной борьбе. Россиянин принес стране второе золото турнира в Астане

Угуев и Курбанов уступили в финальных схватках.

Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль чемпионата мира в Астане — в финале весовой категории до 70 кг 25-летний спортсмен победил представителя Кыргызстана Эрназара Акматалиева со счетом 5:2. Еще два наших соотечественника, Заур Угуев и Абдулла Курбанов, уступили соперникам в решающих схватках и получили серебряные награды турнира.

«Ехал с настроем, что все будет хорошо»

Путь Ибрагимова к титулу начался с разгрома представителя Гвинеи-Бисау Вотну Кана Ндока — 10:0. Затем россиянин победил молдаванина Василе Дьякона (6:2), а в четвертьфинале не позволил японцу Юме Томияме набрать ни одного балла — 5:0.

Самой напряженной получилась схватка с монголом Тулгой Тумур-Очиром. Ибрагим выиграл со счетом 3:2 и вышел в финал, где его ждал опытный Эрназар Акматалиев, четырехкратный медалист мировых первенств.

28-летний представитель Кыргызстана остановить россиянина не сумел — Ибрагимов победил 5:2 и впервые поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата мира. До этого его главным достижением было золото чемпионата Европы-2025.

«Соперник непростой. Он уже боролся в финале. Дважды занимал третье место в этом весе. Я настраивался на победу и, хвала Аллаху, все получилось. Благодарен Всевышнему: он даровал мне победу. Я сюда ехал с настроем, что все будет хорошо. Ощущения очень приятные», — сказал Ибрагимов «Матч ТВ».

Затем состоялась церемония награждения, на которой в честь победителя прозвучал гимн России. Чемпионат мира в Астане стал для наших борцов первым с 2019 года взрослым международным турниром, на котором они выступают без ограничений, с национальными символами.

Для России это уже второе золото на турнире — ранее Алина Касабиева стала победительницей соревнований в весовой категории до 65 кг.

Заур Угуев. Фото Федерация спортивной борьбы России

Угуев не смог защитить титул. Курбанов тоже взял серебро

В финалах 31 октября сразились еще два наших соотечественника. Увы, оба проиграли.

Олимпийский чемпион Заур Угуев в весовой категории до 61 кг уступил 22-летнему иранцу Ахмаду Мохаммаднежаду Джавану со счетом 2:9. Для 31-летнего россиянина это первое поражение в финалах чемпионатов мира — ранее он неизменно выигрывал решающие схватки, завоевав золото в 2018, 2019 и 2025-м. В прошлом году в Загребе Угуев встречался в финале с Джаваном и победил со счетом 11:2. Теперь соперник смог взять реванш.

Еще одну серебряную медаль сборной принес Абдулла Курбанов. В категории до 125 кг 24-летний спортсмен досрочно уступил иранцу Амиру Хоссейну Заре — 0:11.

До этого россиянин одержал в Астане четыре уверенные победы. Сначала разгромил кенийца Джоэла Тукая (11:0), затем одолел представляющего Венгрию Владислава Байцаева (7:0). После Курбанов оказался сильнее поляка Роберта Барана (9:1), а в полуфинале не отдал ни одного балла Георгию Мешвилдишвили из Азербайджана — 5:0.

Однако в борьбе за титул навязать сопротивление не удалось. «Радости нет, не за тем сюда ехал. Нормальный результат, лучше у меня не было пока в карьере, но хотелось золота. Больше расстроен, что в финале не мог ничего противопоставить», — признался Курбанов «Матч ТВ».

При этом Абдулла оказался первым за 13 лет российским тяжеловесом, вышедшим в финал мирового первенства. Последний раз это удавалось Хаджимурату Гацалову — ныне главному тренеру сборной, который в 2013 году завоевал золото.

Без награды остался Ибрагим Кадиев. В схватке за бронзу весовой категории до 86 кг чемпион Европы уступил представляющему Кыргызстан Малику Шаваеву со счетом 4:5.

Иналбек Шериев. Фото Федерация спортивной борьбы России

Борьба за медали продолжается

Теперь у сборной России уже десять наград в Астане: две золотые, три серебряные и пять бронзовых.

Победившая молдаванку Ирину Рингачи со счетом 6:3 Алина Касабиева ранее стала первой российской чемпионкой мира по женской борьбе с 2019 года. Следом серебро завоевал Артур Саргсян в греко-римской борьбе до 97 кг, уступивший в финале белорусу Кириллу Маскевичу. Бронзовые медали получили Сергей Емелин (до 63 кг, греко-римская борьба) и Амина Танделова (до 62 кг, женская борьба).

Еще трех наград этого достоинства национальная команда добилась накануне, 30 октября. Абасгаджи Магомедов (до 65 кг) победил представителя Таджикистана Абдулмажида Кудиева — 3:2, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) одолел поляка Збигнева Барановского — 5:0, а Екатерина Вербина превзошла турчанку Тубу Демир в весовой категории до 55 кг. Поединок завершился досрочно — 11:0.

Чемпионат мира в Астане завершится 1 ноября. В заключительный день соревнований у российских спортсменов будет еще два шанса завоевать золото.

Иналбек Шериев вышел в финал весовой категории до 74 кг, где встретится с Нуркожой Кайпановым из Казахстана. А в весе до 92 кг за чемпионский титул поборется Аманула Гаджимагомедов — его соперником станет американец Трент Хидли.

Кроме того, возможность выиграть бронзу сохраняют Абубакар Муталиев (до 57 кг) и Исмаил Ханиев (до 79 кг). Оба выступят в утешительном раунде.