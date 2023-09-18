Украинец Михайлов отказался фотографироваться с россиянином Усмановым на награждении ЧМ-2023

Украинский борец-вольник Василий Михайлов не стал фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждении на чемпионате мира-2023.

Усманов занял первое место на мировом первенстве в весовой категории до 79 килограмм. В финале российский спортсмен победил грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Михайлов стал бронзовым призером турнира.

Владимир Гамкрелидзе, Ахмед Усманов, Мохаммад Ноходи. Фото Скриншот трансляции

Во время церемонии награждения к представителю России на подиум для совместного фото поднялись серебряный призер турнира грузин Владимир Гамкрелидзе и второй бронзовый призер иранец Мохаммад Ноходи. Украинец покинул соревновательную часть арены сразу после вручения медалей.

Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Белграде (Сербия). Российские борцы выступают на турнире в нейтральном статусе.