Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 20:10

Российский борец Магомедов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский борец Абасгаджи Магомедов стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 61 кг, уступил в финале американцу Виталию Аруджау со счетом 9:10.

25-летний Магомедов — чемпион мира и Европы, а также победитель Кубка мира.

Чемпионат мира по вольной борьбе-2023 проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

1
1
Читайте также
Алина Горбачева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Хохлов покидает «Сочи». Южане после Федотова никак не угадают с тренером
На Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты
Друг рассказал о тяжелой болезни скончавшегося режиссера Хвана
Синоптик спрогнозировал жару в Центральной России на следующей неделе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион Сидаков вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе
Новости
RSS RSS
Все новости