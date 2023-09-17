Российский борец Магомедов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе

Российский борец Абасгаджи Магомедов стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 61 кг, уступил в финале американцу Виталию Аруджау со счетом 9:10.

25-летний Магомедов — чемпион мира и Европы, а также победитель Кубка мира.

Чемпионат мира по вольной борьбе-2023 проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.