Олимпийский чемпион Сидаков вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков вышел в финал чемпионата мира в весовой категории до 74 кг.

В полуфинале Сидаков победил азербайджанца Турана Байрамова со счетом 5:1. В финале, который состоится в понедельник, 18 сентября, россиянин встретится с американцем Кайлом Дейком.

В весовой категории до 79 кг в финал вышел еще один представитель России Ахмед Усманов, победивший в полуфинале азербайджанца Орхана Аббасова со счетом 3:0. Соперником Усманова в поединке за золото станет грузин Владимир Гамкрелидзе.

Российские борцы выступают на чемпионате мира-2023 в Белграде в нейтральном статусе.

Выход в финал чемпионата мира позволяет заработать лицензию для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже, но Международный олимпийский комитет (МОК) еще не объявлял о допуске российских спортсменов до участия в Играх.