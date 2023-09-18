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Сегодня, 15:23

Россиянки Сидельникова и Полещук проиграли украинкам в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Россиянки Анастасия Сидельникова и Екатерина Полещук не смогли пройти в четвертьфинал чемпионата мира по вольной борьбе.

Сидельникова, выступающая в весовой категории до 59 килограмм, уступила украинке Юлии Ткач в 1/8 финала турнира со счетом 4:5.

Полещук, которая заявлена в весовую категорию до 55 кг, проиграла в 1/8 финала еще одной представительнице Украины Марии Винник со счетом 1:2.

После поединков соперницы не пожимали друг другу руки.

Чемпионат мира по вольной борьбе-2023 проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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