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Сегодня, 16:50

Российский борец Магомедов победил украинца на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Абасгаджи Магомедов.
Фото Global Look Press

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов вышел в полуфинал чемпионата мира в Белграде в весовой категории до 61 кг.

В 1/4 финала Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого на туше (16:4).

В апреле 2023 года российских и белоруссих борцов допустили к международным турнирам при соблюдении рекомендаций МОК. Они выступают в нейтральном статусе.

Перед чемпионатом мира 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей. 26 человек не прошли ее.

Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.

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