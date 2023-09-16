Российский борец Магомедов победил украинца на чемпионате мира

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов вышел в полуфинал чемпионата мира в Белграде в весовой категории до 61 кг.

В 1/4 финала Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого на туше (16:4).

В апреле 2023 года российских и белоруссих борцов допустили к международным турнирам при соблюдении рекомендаций МОК. Они выступают в нейтральном статусе.

Перед чемпионатом мира 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей. 26 человек не прошли ее.

Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.