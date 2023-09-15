Гацалов сообщил, что российских борцов тепло встретили на чемпионате мира в Белграде

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Гаджимурат Гацалов сообщил, что национальная команда благополучно добралась до Белграда, где пройдет чемпионат мира, и была дружелюбно встречена зарубежными командами.

«Летели трансфером через Стамбул, уже на месте, все в порядке. Все уже прошли аккредитацию, сегодня вечером у нас жеребьевка, завтра — взвешивание. Обстановка дружелюбная, хотя понятно, что конкуренцию между нами никто не отменял. Коллеги встретили нас тепло, со многими успели пообщаться — с турками, грузинами, казахами и другими командами. Большинство сходятся во мнении, что только чемпионат мира с участием россиян можно считать полноценным. Стараюсь, чтобы у команды было понимание — я рядом, я уверен в их результате и буду поддерживать до конца каждого. Потому что я горжусь, что представляю самую сильную сборную по борьбе в мире, и сделаю все, чтобы ребята выступили достойно», — приводит слова Гацалова ТАСС.

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.