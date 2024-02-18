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18 февраля, 21:23

Российские борцы вольным стилем завоевали пять медалей на чемпионате Европы

Виктория Кравченко
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Российские борцы вольным стилем завоевали пять медалей на чемпионате Европы в Бухаресте.

Золото в команде России завоевали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Серебряным призером стал Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), бронзу выиграл Имам Ганишов (до 74 кг) и Магомед Курбанов (до 92 кг).

Чемпионат Европы по борьбе 2024 года проходит в Бухаресте (Румыния) с 12 февраля по 18 февраля.

В апреле 2023 года исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

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