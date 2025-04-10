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10 апреля, 20:24

Россиянка Вербина завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе

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Россиянка Екатерина Вербина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе.

Спортсменка, выступающая в вольной борьбе в весовой категории до 55 кг, в финальной схватке победила француженку Татьяну Дебьен.

Еще одна представительница России — Надежда Соколова, выступающая в весовой категории до 50 кг, стала бронзовым призером.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Братиславе и завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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