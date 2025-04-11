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11 апреля, 12:55

Албанский боец Валиев поблагодарил Россию после инцидента на чемпионате Европы

Камила Абдурахманова
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Экс-российский борец Чермен Валиев, завоевавший бронзу на Олимпиаде-2024 в составе сборной Албании, обратился с благодарностью к России.

«Хочу выразить огромную благодарность всем за поздравления. Очень много сообщений со словами поддержки. Спасибо, что вы рядом, я это чувствую. Это дает мне большую мотивацию для дальнейших побед и стимул работать еще усерднее.

Я всегда был и буду благодарен своему осетинскому народу, своей родине — России, а также Албании, за которую выступаю сейчас», — написал Валиев в социальных сетях.

Спортсмен сменил гражданство перед Играми в Париже, а на чемпионате Европы-2025 выиграл золото. Примечательно, что во время церемонии награждения президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили резко надел на него медаль, назвав Валиева «предателем».

Михаил Мамиашвили
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