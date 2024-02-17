Россиянин Усманов стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы.
В финале весовой категории до 79 кг 27-летний россиянин победил белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова — 9:6.
Чемпионат Европы по борьбе 2024 года проходит в Бухаресте (Румыния) с 12 февраля по 18 февраля.
В апреле 2023 года исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
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