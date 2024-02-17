Россиянин Усманов стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы.

В финале весовой категории до 79 кг 27-летний россиянин победил белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова — 9:6.

Чемпионат Европы по борьбе 2024 года проходит в Бухаресте (Румыния) с 12 февраля по 18 февраля.

В апреле 2023 года исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.