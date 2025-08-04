Бокс/ММА
4 августа, 12:46

Мамиашвили — об итогах матчевой встречи борцов из России и США: «Победила дружба»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал результаты матчевой серии между борцами из России и США.

«В интереснейшей матчевой встрече победу на ковре одержали россияне, но проигравших в тот день на ковре не было. Победил мир, победила дружба, победила борьба. Убежден, что в ближайшее время под эгидой Профессиональной борцовской лиги мы проведем еще одну встречу — матч-реванш», — приводит слова Мамиашвили NEWS.ru.

Матчевая встреча российских и американских борцов по вольной борьбе состоялась 21 июля в Будапеште (Венгрия). Россия одержала победу — 6:4.

Источник: NEWS.ru
Михаил Мамиашвили
