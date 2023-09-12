Сборная России объявила состав на чемпионат мира по вольной борьбе в Белграде
Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России объявила состав сборной страны на чемпионат мира по вольной борьбе.
Россияне будут выступать в 10 весовых категориях, в каждую из них заявлено по одному спортсмену.
Состав сборной России на чемпионат мира по вольной борьбе:
Весовая категория до 57 кг: Заур Угуев
61 кг: Абасгаджи Магомедов
65 кг: Шамиль Мамедов
70 кг: Евгений Жербаев
74 кг: Заурбек Сидаков
79 кг: Ахмед Усманов
86 кг: Арслан Багаев
92 кг: Владислав Валиев
97 кг: Абдулрашид Садулаев
125 кг: Абдулла Курбанов
Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.
Новости