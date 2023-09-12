Сборная России объявила состав на чемпионат мира по вольной борьбе в Белграде

Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России объявила состав сборной страны на чемпионат мира по вольной борьбе.

Россияне будут выступать в 10 весовых категориях, в каждую из них заявлено по одному спортсмену.

Состав сборной России на чемпионат мира по вольной борьбе:

Весовая категория до 57 кг: Заур Угуев

61 кг: Абасгаджи Магомедов

65 кг: Шамиль Мамедов

70 кг: Евгений Жербаев

74 кг: Заурбек Сидаков

79 кг: Ахмед Усманов

86 кг: Арслан Багаев

92 кг: Владислав Валиев

97 кг: Абдулрашид Садулаев

125 кг: Абдулла Курбанов

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.