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Ахмат Кадыров: «На турнире в Грозном возник локальный конфликт. Никакой массовой драки не состоялось»

Алина Савинова

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Чечни, министр республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров заявил, что СМИ преувеличивают масштаб конфликта на первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе в Грозном.

После поединка Давида Ваниева, представляющего Республику Северная Осетия — Алания, и Турпала Алхоева из Чечни между спортсменами возник конфликт и завязалась потасовка, к которой присоединились несколько человек из зала.

«На самом деле возник локальный конфликт, который был быстро улажен на месте. Никакой массовой драки не состоялось. Соревнования продолжились в плановом режиме и успешно завершились. С зачинщиком проведена профилактическая беседа. Мы все понимаем, что на спортивных площадках подобные ситуации могут возникать, особенно среди юных атлетов, которые иногда не контролируют свои эмоции», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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Он призвал не придавать этому инциденту межнациональный характер и не выставлять его как массовую драку.

«На видео видно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих», — добавил Кадыров.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что организация не оставит без внимания инцидент с потасовкой на турнире в Грозном.

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