Садулаев и Снайдер сформируют составы команд для матча в Атланте

Олимпийские чемпионы россиянин Абдулрашид Садулаев и американец Кайл Снайдер сформируют составы команд для матчевой встречи. Схватки состоятся 14 ноября в Атланте.

В июне 2025-го сборная России победила США со счетом 6:4 в Будапеште. Реванш между национальными командами состоится 28 марта в Москве, а 14 ноября в Атланте состоится матчевая встреча команд, сформированных Садулаевым и Снайдером.

29-летний Садулаев является олимпийским чемпионов Игр в 2016 и 2020 годах. На счету 30-летнего Снайдер одно золото Олимпиады-2016 и серебро на Играх в 2020-м.