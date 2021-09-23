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Допинг

Чемпиона России по тхэквондо дисквалифицировали за употребление каннабиноидов

14:15

Российский тхэквондист Дмитрий Закрепин дисквалифицирован на два года за употребление каннабиноидов, сообщает ТАСС.

27-летний спортсмен дисквалифицирован с 9 июня 2021 года, в его допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция — карбокси-ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола).

Закрепин входил в состав сборной России с 2012 по 2016 год, в 2015 году спортсмен становился чемпионом России. Также на его счету серебро первенства страны 2011 года и 4 бронзовые медали национальных чемпионатов 2008, 2012, 2013 и 2016 годов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12486959

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Иван Торопцев все материалы автора

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