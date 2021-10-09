Олимпийский чемпион Храмцов заявлен на отборочный турнир к чемпионату мира

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Максим Храмцов проведет двухнедельные сборы на Кипре. Об этом сообщил его тренер Александр Лашпанов. На сборах он будет выполнять спецупражнения, беговую работу, занятия на тренажерах.

Храмцов заявлен на предстоящий в конце ноября отборочный турнир к чемпионату мира-2022. Турнир пройдет 27-28 ноября 2021 года.

«Храмцов заявлен на участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Австрии. Это первый его старт после Олимпийских игр и полученной травмы руки. Это отбор, он должен там выступить», — сообщил ТАСС тренер спортсмена Лашпанов.

По его словам, подготовку к турниру Храмцов будет проходить на Кипре на протяжении двух недель.

«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры командирует Храмцова на Кипр, где с 15 по 30 октября у него будут проходить тренировки с учетом состояния его руки. Подбор спецупражнений, беговая, тренажерная работа, специальная работа, но в лайт-режиме. Нужно выходить на достаточную форму. Рука тоже будет работать, это необходимо», — добавил Лашпанов.

Напомним, Храмцов выиграл золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг. В финале он победил иорданца Салеха аль-Шарабати.

В первом поединке на Играх спортсмен получил перелом руки. 16 августа Храмцов перенес операцию.