Ирландский тхэквондист прокомментировал нападение на него после возвращения с Олимпиады

Ирландский тхэквондист Джек Вулли в своем Instagram прокомментировал нападение на него, совершенное два дня назад в Дублине.

Спортсмен рассказал, что на прохожих нападала группа молодых людей. Один из преступников ударил его по лицу. Вулли заявил, что оказался не в том месте и не в то время.

«К счастью, мне удалось вызвать скорую помощь и остаться в сознании. Мои друзья помогли мне пройти через все это, и я рад, что они здоровы и в безопасности. Мне повезло, что все закончилось нормально. Было госпитализировано несколько человек. Я слышал, что один пострадавший умер после ножевого ранения», — написал Вулли.