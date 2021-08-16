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Ирландский тхэквондист прокомментировал нападение на него после возвращения с Олимпиады

10:01
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Ирландский тхэквондист Джек Вулли в своем Instagram прокомментировал нападение на него, совершенное два дня назад в Дублине.

Спортсмен рассказал, что на прохожих нападала группа молодых людей. Один из преступников ударил его по лицу. Вулли заявил, что оказался не в том месте и не в то время.

«К счастью, мне удалось вызвать скорую помощь и остаться в сознании. Мои друзья помогли мне пройти через все это, и я рад, что они здоровы и в безопасности. Мне повезло, что все закончилось нормально. Было госпитализировано несколько человек. Я слышал, что один пострадавший умер после ножевого ранения», — написал Вулли.

В Токио Вулли уступил Лукасу Гусману из Аргентины в 1/16 финала. Он стал первым в истории тхэквондистом из Ирландии, который принял участие в Олимпийских играх.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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