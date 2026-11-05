Шорохова выиграла чемпионат России по тхэквондо в Казани

Екатерина Шорохова стала победительницей чемпионата России по тхэквондо в Казани в весовой категории до 53 кг.

Серебряную медаль завоевала Вероника Левакова, бронзовыми призерами стали Евгения Пучкина и Маргарита Алиева.

В весовой категории до 49 кг среди женщин победу одержала Ирина Рогозина. Второе место заняла Галина Медведева, третье разделили Шамала Селимова и Азиза Гусейнова.

В мужских соревнованиях в категории до 74 кг чемпионом России стал Али Алиев. Серебро завоевал Даниил Жданов, бронзу — Эрик Насуллаев и Магомед Абдусаламов.

В категории до 80 кг золото выиграл Эмиль Алиев. Серебряным призером стал Владислав Шиманский, бронзовыми — Артем Мытарев и Иван Пось.

Чемпионат России по тхэквондо в Казани завершится 8 ноября.