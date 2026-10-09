Тхэквондистка Космычева стала третьей на этапе серии Гран-при в Париже

Россиянка Анастасия Космычева стала бронзовым призером этапа серии Гран-при по тхэквондо в Париже.

В полуфинале в весовой категории свыше 67 кг Космычева уступила серебряному призеру Олимпиады в Токио британке Лорен Уильямс.

22-летняя Космычева является двукратной чемпионкой России (2024, 2025). В августе она завоевала серебро на чемпионате мира в Китае.

Этап Гран-при по тхэквондо в Париже завершится в воскресенье, 11 октября. Российские спортсмены выступают на нем с флагом и гимном.

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