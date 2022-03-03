Российские самбисты будут выступать на международных турнирах без флага и гимна

Российские самбисты на международных соревнованиях будут выступать без национального флага и гимна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации самбо (FIAS).

Российские спортсмены будут выступать на международных турнирах под флагом FIAS, в случае их победы будет исполняться гимн организации. Аналогичные санкции будут действовать также в отношении белорусских самбистов.

Ранее, 27 февраля, FIAS приостановила проведение соревнований на территории России и Белоруссии.