Международная федерация самбо приостановила проведение турниров в России и Белоруссии

Международная федерация самбо (FIAS) приостанавливает проведение соревнований на территории России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIAS.

«Нашим главным приоритетом является безопасность спортсменов и представителей команд, участвующих в соревнованиях под эгидой FIAS. В связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета, FIAS приостанавливает проведение соревнований в России и Белоруссии. Мы будем внимательно следить за развитием событий. Решения по дальнейшим шагам будут приниматься по итогам тщательной оценки рисков и консультаций со специалистами в сфере безопасности», — говорится в заявлении.