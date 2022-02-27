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Сегодня, 20:30

Международная федерация самбо приостановила проведение турниров в России и Белоруссии

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация самбо (FIAS) приостанавливает проведение соревнований на территории России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIAS.

«Нашим главным приоритетом является безопасность спортсменов и представителей команд, участвующих в соревнованиях под эгидой FIAS. В связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета, FIAS приостанавливает проведение соревнований в России и Белоруссии. Мы будем внимательно следить за развитием событий. Решения по дальнейшим шагам будут приниматься по итогам тщательной оценки рисков и консультаций со специалистами в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Источник: https://tass.ru/sport/13888553
самбо
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