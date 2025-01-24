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Допинг

Сегодня, 15:16

FIAS удалила российскую самбистку Посылкину из списка отстраненных за допинговые нарушения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация самбо (FIAS) исключила россиянку Олесю Посылкину из списка отстраненных по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Посылкина находилась во временном отстранении с 4 декабря 2024 года.

«В настоящее время Олеся Посылкина не находится во временном отстранении, соответствующая информация удалена с официального сайта Международной федерации самбо, а сама Олеся спокойно тренируется и готовится к предстоящим вскоре важным соревнованиям», — цитирует ТАСС юриста Анну Анцелиович.

22 января стало известно, что в допинг-пробе россиянки обнаружили препарат фуросемид, отнесенный к группе S5 «Диуретики и маскирующие агенты» Запрещенного списка ВАДА.

В ноябре 2024 года Посылкина выиграла чемпионат мира, который проходил в Казахстане. В активе 26-летней спортменки есть также победа на мировом первенстве 2022 года в Киргизии.

Источник: ТАСС
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