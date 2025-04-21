Трошкин заявил, что российские самбисты нацелены на первое общекомандное место на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин назвал задачу команды на чемпионат Европы в Лимасоле.

«Рассчитываем занять в Лимасоле первое общекомандное место, хотя с каждым годом это все сложнее. Тем не менее поставленную задачу нужно выполнять, как бы ни было трудно. Делегация у нас большая — около 90 человек по всем возрастам», — приводит ТАСС слова Трошкина.

Соревнования в Лимасоле пройдут с 23 по 27 апреля. Российские спортсмены выступят на чемпионате Европы под флагом Международной федерации самбо.